Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep haber | Araban'da öğrenci servisleri denetlendi

Güncel Haberler

Gaziantep haber | Araban'da öğrenci servisleri denetlendi

Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'in Araban ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi.

Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya, okulların açılmasıyla birlikte okulların çevresinde İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamasına ve servis denetimine katıldı.

Taşıma hizmeti yapan araç ve sürücüler "Öğrenci Servis Araçları Yönetmeliği" ve diğer mevzuatlar çerçevesinde denetlendi.

Kaymakam Kızılkaya, denetimler sırasında öğrencilere başarı diledi, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Denetimlere İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan da eşlik etti.

???????

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel

Kızılkaya Gaziantep Jandarma Hisarcık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title