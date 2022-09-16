Gaziantep haber | Araban'da öğrenci servisleri denetlendi Güncel Haberler Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'in Araban ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi. Gaziantep'in Araban ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi. Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya, okulların açılmasıyla birlikte okulların çevresinde İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamasına ve servis denetimine katıldı. Taşıma hizmeti yapan araç ve sürücüler "Öğrenci Servis Araçları Yönetmeliği" ve diğer mevzuatlar çerçevesinde denetlendi. Kaymakam Kızılkaya, denetimler sırasında öğrencilere başarı diledi, denetimlerin devam edeceğini belirtti. Denetimlere İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan da eşlik etti. ??????? Güncel Kaynak: AA / Mahmut Bazlama Kızılkaya Gaziantep Jandarma Hisarcık Güncel Haberler

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