Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Aybek'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in Gaziantep'teki baba evi Şehidin baba evinin bulunduğu sokaktan detaylar Sokakta asılan Türk bayrakları Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Aybek'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildiGAZİANTEP - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakoluna... Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in Gaziantep'teki baba evi Şehidin baba evinin bulunduğu sokaktan detaylar Sokakta asılan Türk bayrakları Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Aybek'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi GAZİANTEP - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Ulaştırma Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in Gaziantep'teki babaevine acı haber ulaştı. Aybek'in (25) Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret eden yetkililer, aileye acı haberi verdi. Şehidin evi ve sokağına Türk bayrağı asıldı. Bugün kente getirilecek şehidin cenazesi, yarın Yeşilkent Mezarlığı'ndaki Kaplan Kardeşler Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Oğuzeli ilçesine bağlı Gebe Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Aybek'in bekar olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Fırat Özdemir Şanlıurfa Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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