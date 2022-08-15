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Gaziantep gündem haberleri... Nurdağı'nda kavşak düzenleme çalışmaları

Gaziantep gündem haberleri... Nurdağı'nda kavşak düzenleme çalışmaları

Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, 4 ili birbirine bağlayan kavşağı Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yeniden düzenleyerek dönel kavşak haline getirildiğini söyledi.

Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, 4 ili birbirine bağlayan kavşağı Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yeniden düzenleyerek dönel kavşak haline getirildiğini söyledi.

Kavak, gazetecilere, Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'i birbirine bağlayan güzergahtaki kavşağın düzenlenmesinde katkısı bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.???????

Yapılan düzenleme sayesinde kavşakta ölümlü ve yaralanmalı kazaların azalacağını belirten Kavak, trafik ışıkları olmadığı için gereksiz durma ve gecikmelerin azalacağını, bunun yanı sıra gereksiz bekleme olmayacağından yakıt tüketiminin ve hava kirliliğinin daha az olacağını kaydetti.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Ökkeş Kavak Gaziantep Güncel Haberler

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