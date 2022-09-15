GAZİANTEP - Terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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Operasyona çıkan ekipler Zanlıların adreslerinde yapılan aramalar Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Gaziantep'te terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı GAZİANTEP - Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Operasyona çıkan ekipler
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalar
Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Gaziantep'te terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/ Ypg'nin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, terör örgütü PKK/ Ypg içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 zanlıyı operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Bu arada, emniyetin paylaştığı görüntülerde zanlıların adreslerine yapılan operasyon ve ele geçirilen malzemeler yer alıyor.