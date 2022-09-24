GAZİANTEP - Tehdit iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Gaziantep'te bir işletmenin sahiplerini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Gaziantep'te bir işletmenin sahiplerini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Ağustos'ta bir işletmenin sahiplerini tehdit edip firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, tehdit olayını gerçekleştiren zanlıyı 21 Eylül Çarşamba günü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Gaziantep Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› GAZİANTEP - Tehdit iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.