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Gaziantep gündem haberleri: GAZİANTEP'TE, OKULDAN HIRSIZLIK YAPAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Güncel Haberler

Gelen Gaziantep haberine göre GAZİANTEP'te, bir okuldan bakır kablo ile malzeme çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, bir okuldan bakır kablo ile malzeme çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alaybey Mahallesinde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Yanlarında bakır kablo ve çeşitli malzemeler ile yakalanan ismi açıklanmayan şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan incelemede daha önce de hırsızlık suçundan haklarında işlem yapıldığı ortaya çıkan şüpheliler, mahalledeki okuldan bakır kablo ve muhtelif eşyalar çaldıklarını itiraf etti. Okulun güvenlik kameralarının incelenmesinde de şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlara ilişkin görüntülere ulaşıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki sorgulaması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

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