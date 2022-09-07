Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep gündem haberleri: Gaziantep'te okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine 475 bin boyama seti desteği

Güncel Haberler

Gaziantep gündem haberleri: Gaziantep'te okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine 475 bin boyama seti desteği

Gelen Gaziantep haberlerine göre Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, okul öncesi ve ilkokul eğitimine başlayan öğrencilere 475 bin 300 boyama seti desteği verecek.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, okul öncesi ve ilkokul eğitimine başlayan öğrencilere 475 bin 300 boyama seti desteği verecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mehmet Tahmazoğlu, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine 475 bin 300 boyama seti dağıtılacağı bildirdi.

Tahmazoğlu, yeni öğretim yılının öğretmen ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek, "Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönemde okul öncesi eğitime başlayan minik öğrencilere ve ilkokul öğrencilerine 475 bin 300 boyama seti dağıtımı gerçekleştireceğiz. Minik öğrencilerimize ve gençlerimize eğitiminde destek olmaya devam ediyoruz. Bu anlamda onların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yeni projeler yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Şahinbey Belediyesi Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title