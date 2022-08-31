Gaziantep gündem haberleri: Gaziantep'te motosikletle kapkaç yapan 2 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Gaziantep haberi... Gaziantep'te motosikletle 3 kapkaç olayını gerçekleştiren 2 zanlı tutuklandı. Gaziantep'te motosikletle 3 kapkaç olayını gerçekleştiren 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde farklı zamanlarda motosikletle 3 kapkaç olayını gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Araştırma ve incelemenin ardından ekipler, güvenlik kameralarından tespit ettiği A.B. ve M.K'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan, kapkaç, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletli 2 kişinin yolda yürüyenlere yanaşıp eşyalarını çalması, vatandaşların da zanlıların arkasından koşması yer alıyor. Güncel Kaynak: AA / Okan Coşkun Asayiş Şube Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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