Gaziantep gündem haberleri... Gaziantep'te kamyonetin çarptığı çocuk öldü Gaziantep haberleri: Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk, hayatını kaybetti. Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk, hayatını kaybetti. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen nakliye kamyoneti, Çağlayan Mahallesi'nde evinin önünde oturan 8 yaşındaki Muhammet Bağdat'a çarptı. İlk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet, kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Güncel AA / Fevzi Kemal Karagöz Şehitkamil Gaziantep Çağlayan Bağdat Güncel Haberler

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