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Gaziantep gündem haberleri... Gaziantep'te kamyonetin çarptığı çocuk öldü

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Gaziantep gündem haberleri... Gaziantep'te kamyonetin çarptığı çocuk öldü

Gaziantep haberleri: Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen nakliye kamyoneti, Çağlayan Mahallesi'nde evinin önünde oturan 8 yaşındaki Muhammet Bağdat'a çarptı.

İlk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet, kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Şehitkamil Gaziantep Çağlayan Bağdat Güncel Haberler

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