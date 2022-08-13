Gaziantep gündem haberleri... Gaziantep'te kamyonetin çarptığı çocuk öldü
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Gaziantep haberleri: Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen nakliye kamyoneti, Çağlayan Mahallesi'nde evinin önünde oturan 8 yaşındaki Muhammet Bağdat'a çarptı.
İlk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet, kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel