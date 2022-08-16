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Gaziantep gündem haberleri: GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARAYA 3 GÖZALTI

Gaziantep haberine göre GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine savcılık kararıyla bir işyeri ile otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda; 2 bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, operasyon kapsamında ismi açıklanmayan 3 kişiyi de gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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