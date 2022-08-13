Gaziantep gündem haberleri | GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU Gaziantep haberler: GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında kaçak akaryakıt satışı yapıldığı belirlenen bir işyerine savcılık kararıyla operasyon düzenlendi. İşyerinde yapılan aramada; 600 litre kaçak akaryakıt, 2 plastik fiber tank ve 1 santrifüj ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler tarafından gözaltına alınan ismi açıklanmayan işyeri sahibi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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