Gaziantep gündem haberleri: Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Gaziantep haberleri: Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri, hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekipler, 8 Şubat Mahallesinde bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit ettiği şüpheli A.D. çalıntı malzemelerle suçüstü yakaladı. Öte yandan şüphelinin yakalanması ve gözaltına alınması ise bekçilerin yaka kamerasınca kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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