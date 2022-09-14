Gaziantep gündem haberleri... Gaziantep'te çöp konteyneri yanında bebek cesedi bulunmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Gaziantep gündem haberi... Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulunmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulunmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Kale Mahallesi'nde bir çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulunmasına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda anne T.A, baba M.S.T. ve akrabaları V.A'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Kale Mahallesi'nde önceki gün çöp atmaya giden kişi, konteynerin yanında hareketsiz duran bebeği fark etmiş, yaklaşık bir hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Güncel Kaynak: AA / Okan Coşkun Suç Araştırma Timi Gaziantep Jandarma Şahinbey Güncel Haberler

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