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Gaziantep gündem haberleri... Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı

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Gaziantep gündem haberleri... Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı

Gaziantep haberler: Gaziantep'te darp sonucu öldüğü değerlendirilen çocuğa ait ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te darp sonucu öldüğü değerlendirilen çocuğa ait ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kız çocuğuna ait ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.A, M.A. ve M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından zırhlı araçla geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şahinbey ilçesindeki bir adreste dün akşam yapılan aramada, derin dondurucuda bir süredir bekletildiği düşünülen, 3 yaşında olduğu değerlendirilen ve ilk incelemesinde darp izlerine rastlanan kız çocuğu cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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