Gaziantep gündem haberleri | Gaziantep'te cep telefonu çalan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. Gaziantep'te cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barak Caddesi'ndeki bir iş yerinden cep telefonu çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Çok sayıda suç kaydı bulunan M.T. ve N.A. olayla ilgili gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A. tutuklandı, M.T. ise serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Okan Coşkun Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Hisarcık Oğuzeli Güncel Haberler

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