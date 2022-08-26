Gaziantep gündem haberleri: GAZİANTEP'TE, CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Güncel Haberler Gaziantep bölgesinden gelen habere göre GAZİANTEP'te, birlikte yürüdüğü kişinin cep telefonunu çalarak kaçan ve kimliği güvenlik kameralarından belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı. GAZİANTEP'te, birlikte yürüdüğü kişinin cep telefonunu çalarak kaçan ve kimliği güvenlik kameralarından belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı. Alaybey Mahallesinde geçen Pazar günü bir kişi polisi arayarak beraber yürüdüğü kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtığını söyledi. Şikayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızlık şüphelisinin A.K. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan A.K., emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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