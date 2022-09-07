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GAZİANTEP - Baklava paketine uyuşturucu gizleyen zanlı yakalandı

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, baklava paketine uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, baklava paketine uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde durumundan şüphelendiği E.G'yi durdurdu.

Üst araması yapan ekipler, zanlının yanında taşıdığı paketteki baklavanın altına yatay şekilde yerleştirilen 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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