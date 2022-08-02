Gaziantep gündem haberleri... Gaziantep'te alzaymır hastası boş arazide ölü bulundu - Haberler

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Gaziantep gündem haberleri... Gaziantep'te alzaymır hastası boş arazide ölü bulundu

Gaziantep gündem haberleri... Gaziantep'te alzaymır hastası boş arazide ölü bulundu

Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'te bir süredir kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası yaşlı adam, ölü bulundu.

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Gaziantep'te bir süredir kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası yaşlı adam, ölü bulundu.

Merkez Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde, boş arazide yerde cesetle karşılaşan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, cesedin, hakkında kayıp başvurusu bulunan 72 yaşındaki Şiho Akıl'a ait olduğu belirlendi.

Alzaymır hastası olduğu belirtilen yaşlı adamın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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