GAZİANTEP'TE 5 TON YEM, TIR DORSESİNDEN YOLA SAÇILDI
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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki TIR'ın dorsesinden yola, 5 ton hayvan yemi savruldu.
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki TIR'ın dorsesinden yola, 5 ton hayvan yemi savruldu. Yemlerin saçılma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Nurdağı- Gaziantep yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. İsmail Özdemir (53) yönetimindeki 27 R 8744 plakalı TIR'ın dorsesinden hayvan yemi dolu çuvallar yola savruldu. Arkadan gelen sürücüler zor anlar yaşadığı sırada uyarılan TIR sürücüsü, aracı yol kenarına çekti. Yola saçılan 5 ton hayvan yemi çevredekilerin yardımıyla toplanmaya başlandı. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, olası kazayı önlemek için yolu ulaşıma kapattı. Çuvalların kenara alınıp temizlenmesinin ardından yol, yeniden açıldı. TIR'ın dorsesinden 5 ton yemin yola savrulma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. (DHA)