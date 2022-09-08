Gaziantep gündem haberleri... Gaziantep'te 5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi Güncel Haberler Gaziantep haber... Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendiği kişiyi takibe aldı. Ekipler, çuvalla ticari taksiye binerek ilerleyen zanlıyı takip etti. Daha sonra ticari aracı önünü keserek köşeye kıstıran ekipler, araçtaki zanlıyı yakaladı. Ticari aracın bagajında bulunan çuvalda arama yapan ekipler, bal ve çay kutularına saklanmış 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan polislerin zanlının bulunduğu ticari aracı takip etmesi ve durdurması dronla kayıt altına alındı. Güncel Kaynak: AA / Fırat Özdemir Gaziantep Narkotik Güncel Haberler

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