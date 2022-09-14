Gaziantep gündem haberleri | Gaziantep'te 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Güncel Haberler Gaziantep haberi: Gaziantep'te kesinleşmiş 23 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Gaziantep'te kesinleşmiş 23 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Ekipler, bu kapsamda hakkında silahlı yağma, hırsızlık ve yaralama suçlarından 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S'yi yakaladı. Hükümlü adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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