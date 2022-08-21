Gaziantep haberi: GAZİANTEP - 21 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Gaziantep haberi: Gaziantep'te 21 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı. Gaziantep'te 21 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik kent girişinde uygulama gerçekleştirdi. Bu kapsamda durdurulan bir araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüsü İ.C. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Okan Coşkun Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Tragger Göçmen Güncel Haberler

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