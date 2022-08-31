Gaziantep gündem haberleri... GAZİANTEP'TE 2 KAPKAÇ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI Güncel Haberler Gaziantep haber: GAZİANTEP'te 3 kişinin cep telefonlarını çalan 2 kapkaç şüphelisi A.B. ile M.K., polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı. GAZİANTEP'te 3 kişinin cep telefonlarını çalan 2 kapkaç şüphelisi A.B. ile M.K., polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı. Motosikletli 2 kişinin cep telefonlarını kapıp, kaçtığını belirten 3 kişi, polise giderek şikayette bulundu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.B. ile M.K. olduğunu belirledi. Belirlenen adreste yakalanan 2 kişi, emniyete götürüldü. İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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