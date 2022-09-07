Gaziantep gündem haberleri... Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Güncel Haberler Gaziantep haber: Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı. Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir iş yerinde kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, 2 bin litre kaçak akaryakıt, 1 fiber tank ve 1 santrifüj ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Fırat Özdemir Gaziantep Güncel Haberler

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