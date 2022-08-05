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Gaziantep gündem haberleri | Araban'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

Gaziantep gündem haberleri | Araban'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

Gaziantep haber... Araban ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

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Araban ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, Sosyal Hizmet Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen ağustos ayı toplantısında mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi.

Kaymakam Sevgili, bugüne kadar kendisine iletilen birçok sorunun çözüme kavuşturulduğunu, bazılarının ise ilgili birimlere yazıldığını ve imkanlar dahilinde çözümü için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Belediye Başkanı Hasan Doğru da iletilen sorunların çözümü için çalışmaların başlatılacağını aktardı.

AA / Mahmut Bazlama - Güncel

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