Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep gündem haberleri... AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer, Nizip'te temaslarda bulundu

Güncel Haberler

Gaziantep gündem haberleri... AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer, Nizip'te temaslarda bulundu

Gaziantep haberine göre AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Nizip ilçesindeki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve sanayicilerle bir araya geldi.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Nizip ilçesindeki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve sanayicilerle bir araya geldi.

İlçedeki temasları kapsamında ilk önce Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı'yı ziyaret eden Koçer, istişarelerde bulundu.

Milletvekili Koçer, yaptığı konuşmada, kentin sosyal, kültürel ve ticari hayatına katkı sağlayacak, her türlü yenilikçi fikir, çalışma ve projeye destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Daha sonra Nizip Gümrük Müdürlüğü'ne geçen Koçer, ardından Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bazı firmaları da ziyaret etti.

Koçer'e Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan da eşlik etti.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

Milletvekili Gaziantep AK Parti Nizip Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title