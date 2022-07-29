Gaziantep gündem haberi | Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Nizip'te vatandaşlarla görüştü - Haberler

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Gaziantep gündem haberi | Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Nizip'te vatandaşlarla görüştü

Gaziantep gündem haberi | Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Nizip'te vatandaşlarla görüştü

Gelen Gaziantep haberlerine göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nizip ilçesinde oda başkanlarını ve esnafı ziyaret etti.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nizip ilçesinde oda başkanlarını ve esnafı ziyaret etti.

Partisinin il ve İlçe yönetimiyle Nizip Ziraat Odası'nı ziyaret eden Özdağ, daha sonra Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi ve Nizip Bakkallar Odası'nda temaslarda bulundu.

Oda başkanları ve yönetimiyle bir araya gelen Özdağ, ardından Atatürk Bulvarı'nda esnafla görüştü.

Özdağ, Nizip temasları kapsamında Sanayi Sitesi'ndeki vatandaşlarla da görüştü.

AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

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