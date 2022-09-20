Gaziantep gündem haberi... İslahiye'de zabıta ekipleri bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
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Gaziantep haberleri: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, buldukları cüzdanı sahibine teslim etti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, buldukları cüzdanı sahibine teslim etti.
İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, uzay çatılı semt sebze pazarında görev yaparken içinde 2 altın küpe ile bir miktar para bulunan cüzdan buldu.
Zabıta ekipleri, cüzdan içindeki banka kartından 75 yaşındaki Ali Osman Toprak'a ulaştı.
Kaybettiği cüzdanına kavuşan Toprak, zabıta ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel