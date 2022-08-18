Gaziantep gündem haberi | İşadamından Araban Belediyespor'a destek Güncel Haberler Gaziantep habere göre Arabanlı işadamı Ahmet Çelik, BAL Liginde mücadele edecek olan Araban Belediyespor'a bağış yaptı. Arabanlı işadamı Ahmet Çelik, BAL Liginde mücadele edecek olan Araban Belediyespor'a bağış yaptı. Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu makamında ziyaret eden Çelik, ilçenin takımını önemsediğini söyledi. İlçedeki tüm iş dünyasının takıma destek çıkmasını isteyen Çelik, takımı daha iyi yerlerde görmek istediğini aktardı. Belediye Başkanı Doğru da destek nedeniyle Çelik'e teşekkür etti. ??????? Güncel Kaynak: AA / Mahmut Bazlama Hasan Doğru Ahmet Çelik Güncel Haberler

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