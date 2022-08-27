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Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'te yakalanan 28 hırsızlık zanlısından 11'i tutuklandı

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Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'te yakalanan 28 hırsızlık zanlısından 11'i tutuklandı

Gaziantep haberleri... Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 25 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 28 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda, çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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