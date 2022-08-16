Gaziantep gündem haberi... Gaziantep'te yakalanan 10 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı Güncel Haberler Gaziantep gündem haberi... Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı. Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 16 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda, çeşitli çalıntı malzemeler de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Güncel AA / Okan Coşkun Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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