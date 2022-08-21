Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te vatandaşlara sahte polis kimliği gösteren şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Gaziantep haberleri: Gaziantep'te vatandaşlara sahte polis kimliği gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Gaziantep'te vatandaşlara sahte polis kimliği gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir şüphelinin vatandaşlara polis kartı gösterdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede kimliği tespit edilen C.K, operasyonla gözaltına alındı. Zanlının adresinde yapılan aramada ise çok sayıda sahte polis kimliği ve basın kartları, telsiz, kelepçe ve kesici aletler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Adsız Günebakan Terörle Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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