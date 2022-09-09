Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı Güncel Haberler Gaziantep yerel gündem haberine göre Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. TAG Otoyolu Gökçedere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda jandarma ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda şüpheli 5 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler şahıslar üzerinde yaptıkları aramalarda, 12 gram metamfetamin, 46 gram kubar esrar, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 7 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden, M. E., A.Y. ve S. G. uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek Jandarma Güncel Haberler

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