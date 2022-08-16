Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli şüpheli yakalandı Gaziantep haberler... Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen şüphelilerin adresine düzenlediği operasyonda, evde kutu içerisinde, otomobilde ise bagaj kısmına gizlenmiş 2 bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel AA / Okan Coşkun Gaziantep Güncel Haberler

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