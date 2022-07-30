Gaziantep gündem haberi | GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARAYA 2 GÖZALTI Gaziantep haberleri... GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda kaçak sigaraların getirildiği belirlenen minibüs, kent merkezinde durduruldu. Minibüste yapılan aramalarda yurda kaçak yollarla sokulmuş 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken, ismi açıklanmayan 2 şüpheli gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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