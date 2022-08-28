Gaziantep gündem haberi... GAZİANTEP'TE, KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU
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Gaziantep haberi... GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir iş yerinde yaptığı aramada; 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt, 1 fiber tank ve 1 santrifüj ele geçirdi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, ismi açıklanmayan işyeri sahibini gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel