Gaziantep gündem haberi... GAZİANTEP'TE, KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU Güncel Haberler Gaziantep haberi... GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir iş yerinde yaptığı aramada; 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt, 1 fiber tank ve 1 santrifüj ele geçirdi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, ismi açıklanmayan işyeri sahibini gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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