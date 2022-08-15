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Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'te işçi servisi, TIR'a çarptı: 6 yaralı

Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'te işçi servisi, TIR'a çarptı: 6 yaralı

Gaziantep haberler... GAZİANTEP'te, fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada, 6 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'te, fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Burhan Güler yönetimindeki 27 S 3641 plakalı servis minibüsü, Abdurrahman Çakır'ın kullandığı 61 K 12219 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, minibüs sürücüsü Güler ve serviste yaralanan 5 işçiyi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Güncel Haberler

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