Gaziantep haber: GAZİANTEP - Gaziantep'te inşaatta düşen çelik platformun altında kalan 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı
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Gaziantep haberler... Gaziantep'te iş kazası İş kazasının meydana geldiği inşaattan detaylar Jandarma ekipleri Gaziantep'te inşaatta düşen çelik platformun altında kalan 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandıGAZİANTEP - Gaziantep'te 4 katlı inşaatın çatısına yerleştirilirken düşen çelik platformun altında kalan 1 işçi öldü,...
Gaziantep'te iş kazası
İş kazasının meydana geldiği inşaattan detaylar
Jandarma ekipleri Gaziantep'te inşaatta düşen çelik platformun altında kalan 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te 4 katlı inşaatın çatısına yerleştirilirken düşen çelik platformun altında kalan 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı.
5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika inşaatında, çatıya yerleştirilmek istenen çelik platformun iskelede bulunan işçilerin üzerine düşmesi sonucu 5 işçi yaralandı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere götürdü.
Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdullah Yüzbaşı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Yüzbaşı'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.