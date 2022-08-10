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Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı

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Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gasp, kapkaç ve hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Şahinbey ilçesi hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 2 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler

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