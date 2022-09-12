Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı Güncel Haberler Gaziantep haberlerine göre Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi yakaladı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Okan Coşkun Terörle Mücadele Şubesi Gaziantep Güncel Haberler

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