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Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te firari DHKP/C hükümlüsü yakalandı

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Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te firari DHKP/C hükümlüsü yakalandı

Gaziantep haberine göre GAZİANTEP'te, terör örgütü DHKP/C üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ö.Ö., polisin operasyonu ile yakalandı.

GAZİANTEP'te, terör örgütü DHKP/C üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ö.Ö., polisin operasyonu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C silahlı terör örgütü adına örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulunan, aynı zamanda hakkında çeşitli suçlardan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö.'nün Gaziantep'te olduğunu belirledi ve adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ö., cezaevine teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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