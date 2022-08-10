Haber : Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'te firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'te firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı

 - Güncelleme:
Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'te firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep haberi... GAZİANTEP'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü V.M, polisin operasyonu ile yakalandı.

GAZİANTEP'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü V.M, polisin operasyonu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezası alan V.M.'nin kentte olduğunu saptadı. Harekete geçen ekipler, firari hükümlü V.M.'yi operasyonla gözaltına aldı. Emniyete götürülüp, adliyeye sevk edilen V.M., işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Münir Karaloğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title