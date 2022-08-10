Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'te firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı Gaziantep haberi... GAZİANTEP'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü V.M, polisin operasyonu ile yakalandı. GAZİANTEP'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü V.M, polisin operasyonu ile yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezası alan V.M.'nin kentte olduğunu saptadı. Harekete geçen ekipler, firari hükümlü V.M.'yi operasyonla gözaltına aldı. Emniyete götürülüp, adliyeye sevk edilen V.M., işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş Münir Karaloğlu Güncel Haberler

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