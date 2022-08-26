Gaziantep gündem haberi | GAZİANTEP'TE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 3 GÖZALTI Güncel Haberler Gaziantep gündem haberi | GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, 3 şüphelinin başkalarına ait banka veya kredi kartı bilgileri ile dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Adresi belirlenen şüpheliler Gaziantep'in de aralarında olduğu 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyette sorgulanmalarına başlandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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