Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te bir avukat elektrik trafosunda ölü bulundu Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te bir avukat elektrik trafosunda ölü bulundu. Gaziantep'te bir avukat elektrik trafosunda ölü bulundu. Şehitkamil ilçesindeki bir iş merkezinin bina görevlisi, elektrik trafosunda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin binada ofisi bulunan avukat M.H'ye ait olduğunu belirledi. M.H'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güncel AA / Okan Coşkun Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te bir avukat elektrik trafosunda ölü bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.