Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te bir avukat elektrik trafosunda ölü bulundu
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Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te bir avukat elektrik trafosunda ölü bulundu.
Gaziantep'te bir avukat elektrik trafosunda ölü bulundu.
Şehitkamil ilçesindeki bir iş merkezinin bina görevlisi, elektrik trafosunda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin binada ofisi bulunan avukat M.H'ye ait olduğunu belirledi.
M.H'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AA / Okan Coşkun - Güncel