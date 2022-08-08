Haber : Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te bir avukat elektrik trafosunda ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te bir avukat elektrik trafosunda ölü bulundu

 - Güncelleme:
Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te bir avukat elektrik trafosunda ölü bulundu

Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te bir avukat elektrik trafosunda ölü bulundu.

Gaziantep'te bir avukat elektrik trafosunda ölü bulundu.

Şehitkamil ilçesindeki bir iş merkezinin bina görevlisi, elektrik trafosunda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin binada ofisi bulunan avukat M.H'ye ait olduğunu belirledi.

M.H'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA / Okan Coşkun - Güncel

Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title