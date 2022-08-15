Haber : Gaziantep haberi! Gaziantep'te baz istasyonlarından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep haberi! Gaziantep'te baz istasyonlarından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen Gaziantep haberine göre Gaziantep'te baz istasyonlarından yaptıkları hırsızlıklarla kuruluşları 190 bin lira zarara uğrattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te baz istasyonlarından yaptıkları hırsızlıklarla kuruluşları 190 bin lira zarara uğrattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'ndeki bazı kuruluşlara ait baz istasyonlarında farklı tarihlerde yaşanan hırsızlıkların aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlıkları gerçekleştirdiğini ve baz istasyonlarında 190 bin liralık zarara neden olduklarını belirledikleri M.Ç. ile S.Ç'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Baz istasyonundaki hırsızlıklar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, baz istasyonlarına giren zanlıların aldıkları cihazlarla uzaklaştığı yer aldı.

AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Akkent Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title