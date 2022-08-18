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Gaziantep gündem haberi... Gaziantep'te aranan 5 şüpheli cezaevine teslim edildi

Gaziantep gündem haberi... Gaziantep'te aranan 5 şüpheli cezaevine teslim edildi

Edinilen Gaziantep haberine göre Gaziantep'te hakkında yakalama kararı bulunan 5 sanık cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te hakkında yakalama kararı bulunan 5 sanık cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan 12 yıl 4 ay hapis cezasından aranan 1 sanık, "tahsirle yaralama" suçlarından" 1 yıl 8 ay ve 1 yıl 3 ay hapis cezalarından aranan 2 sanık, "yaralama" suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasından aranan 1 sanık ve 2 ay hapis cezasından aranan 1 sanık düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 sanık, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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