Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te 400 öğrenci Zeugma'yı gezdi

Nizip Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yaz okulunda eğitim gören yaklaşık 400 öğrenciyi Zeugma Antik Kenti'ne götürdü.

Sosyal ve sportif aktiviteler, temel dini bilgiler ve el becerileri ve zeka oyunları gibi derslerin düzenlendiği yaz okuluna katılan öğrenciler, Nizip Belediyesince yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Zeugma Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Tarihi mekandaki eserleri yakından inceleme fırsatı bulan öğrenciler, eserlerle ilgili bilgi alarak fotoğraf çekti.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, öğrencileri ilçedeki tarihi mekanlarla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Eğitime verdikleri desteklerle birçok öğrencinin gelişimine katkı sunduklarını ifade eden Başkan Sarı, şunları kaydetti.

"Geleceğimizin teminatı olan kıymetli yavrularımızın ilçemizdeki tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıması için çeşitli etkinlikler düzenliyor ve çocuklarımızı tarihi mekanlarla buluşturuyoruz. İlçemiz tarihi ve kültürel anlamda çok zengin bir şehir. Öğrencilerimizin de sadece kitaplarda veya videolarda değil canlı canlı tarihi görmeleri için Türkiye Gençlik Vakfı ile ortak bir etkinlik düzenleyerek öğrencilerimizi eski çağların en önemli antik kentlerinden biri olan Zeugma'yı yakından tanımaları için bir gezi düzenledik."