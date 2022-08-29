Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fadıloğlu, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Büyük zafer ile milletin milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders verdiğini aktaran Fadıloğlu, "Hiçbir zillete boyun eğmemiş, esareti asla kabul etmemiş kahraman milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde 1919 yılında Samsun'da bağımsızlık meşalesini yakmış, Kurtuluş Savaşı'na giden yolu açmış ve Büyük Taarruz ile birlikte bu kutlu mücadeleyi tam anlamıyla taçlandırmıştır. Aynı zamanda bu büyük zafer, 1071 yılında Malazgirt destanının ardından bir kez daha aziz şehitlerimizin kanlarıyla bize ebedi yurt kılınan Anadolu'nun vatanımız olarak yeniden tescillendiği bir mühürdür." değerlendirmesinde bulundu.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dereli, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin aziz milletin gücünün perçinlenmesi ve taçlandırılması bakımından büyük anlam ifade ettiğini bildirdi.

30 Ağustos Zaferi'nin milletin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanı olduğunu aktaran Dereli, "30 Ağustos'ta, Türk'ün esir ve Anadolu'nun işgal edilemeyeceği bir kez daha tüm dünyaya gösterilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere vatanımız ve bayrağımız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

GGC'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Yönetim Kurulu üyelerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

GGC üyelerinin yayımladığı mesajda, 100. yılı kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, Türk milletinin yazdığı eşsiz kahramanlık destanlarından birisi olduğunu bildirdi.

30 Ağustos'un, Kurtuluş Mücadelesinin taçlandığı bir büyük zafer olduğunu ifade eden GGC Yönetim Kurulu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman ordumuz ve milletimiz, 30 Ağustos Zaferi ile her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmış vatanımızı parçalamak isteyenlere hak ettikleri cevabı en iyi şekilde vermiş, bir kez daha tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922'de kazanılan bu zaferle Anadolu'nun ebedi Türk yurdu tescillenmiş, tüm dünyaya duyurulmuştur. Bu zaferle birlikte, ülkemiz sadece askeri bir savaşı kazanmakla kalmamış, Türkiye Cumhuriyeti'nin de temelleri atılmıştır."