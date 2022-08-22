Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te 21 kaçak göçmen yakalandı
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Gaziantep yerel gündem haberine göre GAZİANTEP'te, polisin minibüste yaptığı aramada 21 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan sürücü ise tutuklandı.
GAZİANTEP'te, polisin minibüste yaptığı aramada 21 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan sürücü ise tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine minibüsü durdurdu. Ekipler, araçta yapılan aramada 21 kaçak göçmeni yakaladı. Sürücü İ.C., gözaltına alınırken, göçmenler de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel