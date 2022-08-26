Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'te 1562 taklit ürün ele geçirildi
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Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep'te 4 iş yerine düzenlenen operasyonda, 1562 taklit ürün ele geçirildi.
Gaziantep'te 4 iş yerine düzenlenen operasyonda, 1562 taklit ürün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, taklit ürün satıldığı iddiasıyla 4 iş yerine operasyon yapıldı.
Aramalarda, yaklaşık 500 bin lira değerinde 1562 taklit ürün bulundu.
İş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel