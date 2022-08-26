Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'te 1562 taklit ürün ele geçirildi Güncel Haberler Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep'te 4 iş yerine düzenlenen operasyonda, 1562 taklit ürün ele geçirildi. Gaziantep'te 4 iş yerine düzenlenen operasyonda, 1562 taklit ürün ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, taklit ürün satıldığı iddiasıyla 4 iş yerine operasyon yapıldı. Aramalarda, yaklaşık 500 bin lira değerinde 1562 taklit ürün bulundu. İş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Okan Coşkun Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'te 1562 taklit ürün ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.